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    В Баку автомобиль сбил женщину на пешеходной зебре

    Водитель задержан

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходной зебре.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Насиминском районе.

    Так, на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Каверочкина 40-летнюю Оксану Бахадур гызы Рузанову сбил автомобиль, когда она переходила дорогу по полосе, предназначенной для пешеходов. Пострадавшая доставлена в больницу. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

    Водитель задержан.

    По факту в Насиминском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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