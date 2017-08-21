В Баку автомобиль сбил женщину на пешеходной зебре

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходной зебре.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Насиминском районе.

Так, на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Каверочкина 40-летнюю Оксану Бахадур гызы Рузанову сбил автомобиль, когда она переходила дорогу по полосе, предназначенной для пешеходов. Пострадавшая доставлена в больницу. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Водитель задержан.

По факту в Насиминском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.