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В Баку автомобиль посольства Кувейта попал в аварию, есть пострадавшие

В Баку автомобиль посольства Кувейта попал в аварию, есть пострадавшие

В Баку принадлежащий посольству Кувейта в Азербайджане автомобиль попал в аварию.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Ковкеб Сафаралиевой.

Управляемый Мехманом Солтановым 1961 г.р. автомобиль марки "Daewoo" с государственным регистрационным номером 90 RT 164 врезался в двигавшийся впереди автомобиль марки "Toyota", которым управлял Джамал Султанов 1971 г.р.

В результате аварии оба водителя получили ранения.

Служебный автомобиль "Toyota" принадлежит посольству Кувейта в Азербайджане.

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