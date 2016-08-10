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    В Баку 21-летний парень ранен ножом

    По факту ведется расследование

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе города Баку произошла поножовщина. 

    Как сообщает Report, в поселке Биляджары неизвестный ранил ножом в живот жителя поселка Мурада Гаджиева 1995 года рождения. 

    Раненый госпитализирован в Клинический медицинский центр №1.

    В ходе расследования выяснилась личность мужчины, ранившего М.Гаджиева. Стало известно, что это житель города Нахчыван Ульфет Гусейнов 1967 года рождения. Проводятся оперативные мероприятия по его задержанию. 

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