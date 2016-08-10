В Баку 21-летний парень ранен ножом

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе города Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, в поселке Биляджары неизвестный ранил ножом в живот жителя поселка Мурада Гаджиева 1995 года рождения.

Раненый госпитализирован в Клинический медицинский центр №1.

В ходе расследования выяснилась личность мужчины, ранившего М.Гаджиева. Стало известно, что это житель города Нахчыван Ульфет Гусейнов 1967 года рождения. Проводятся оперативные мероприятия по его задержанию.