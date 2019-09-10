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В Нефтчале молния убила пастуха

В Азербайджане молния убила пастуха

В Азербайджане молния убила пастуха.

Как передаёт аранское бюро Report, случай произошёл в деревне Татармехле Нефтчалинского района.

Находившегося на пастбище Гяраева Вагифа Азер оглу 1991 г.р. убила молния. 

По предварительной информации, во время инцидента на пастбище находились 5 пастухов. Ударившая молния оглушила четверых из них, которые спустя некоторое время пришли в себя, но основной удар пришелся по Гяраеву. Его в тяжелом состоянии доставили в Нефтчалинскую ЦРБ и поместили в реанимацию. Несмотря на усилия врачей пастух умер.

В.Гяраев был родом из Шемахинского района.

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