В Азербайджане совершено вооруженное ​нападение на заправочную станцию

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе совершено вооруженное нападение на заправочную станцию.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Алар на заправочной станции Alpetrol.

Сотрудники заправочного пункта оказали сопротивление преступникам, поэтому они не смогли ничего унести. Выстрелив несколько раз, нападавшие скрылись с места происшествия. В результате обстрела разбились стекла станции.

По факту ведется расследование. На месте происшествия обнаружены гильзы.