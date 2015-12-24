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    В Азербайджане совершено вооруженное ​нападение на заправочную станцию

    Сотрудники пункта оказали сопротивление нападающим

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе совершено вооруженное нападение на заправочную станцию.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Алар на заправочной станции Alpetrol. 

    Сотрудники заправочного пункта оказали сопротивление преступникам, поэтому они не смогли ничего унести. Выстрелив несколько раз, нападавшие скрылись с места происшествия. В результате обстрела разбились стекла станции. 

    По факту ведется расследование. На месте происшествия обнаружены гильзы. 

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