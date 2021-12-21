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В Азербайджане оштрафованы журналисты

В Азербайджане оштрафованы журналисты В Азербайджане оштрафованы несколько журналистов.
Происшествия
21 декабря 2021 г. 16:44
В Азербайджане оштрафованы журналисты

В Азербайджане оштрафованы несколько журналистов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в соответствии с результатами расследования, проведенного Управлением вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры, за периодическое распространение ради сенсации в социальных медиа-платформах не основанных на конкретных фактах предвзятых материалов 16 и 17 декабря Абушов Замиг Хидаят оглу, Махмудов Ильгар Мехман оглу, Ибрагимов Мехди Назим оглу и Сафарсой Рза Али оглу были приглашены в Генеральную прокуратуру. Им было сделано предупреждение, что в будущем за подобные действия в их отношении будут приняты более строгие меры.

Представитель СМИ Мамедов Сахават Магсуд оглу разместил в личном аккаунте в соцсетях информацию о деятельности военных структур страны, публикация которой запрещена законом, за что решением Хатаинского районного суда Баку был оштрафован на 500 манатов.

18 декабря этого года Сумгайытский городской и Наримановский районный суды вынесли постановления в отношении сайтов "olke.az", "manevr.az" и других информационных интернет-ресурсов за незаконное распространение информации, пропагандирующей самоубийство как способ решения проблем, обосновывающей, подстрекающей и разъясняющей способы его совершения. Согласно статье 388-1.1.1 Кодекса об административных правонарушениях АР, в отношении нарушителей применен штраф в размере 1 500 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq bir neçə jurnalisti cərimələyib

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