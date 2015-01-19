В Азербайджане арестованы трое молодых людей, похитивших школьницу - ФОТО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Уджаре задержаны трое молодых людей, похитивших школьницу.

Как сообщает Report, инцидент произошел в районном селе Юхары Шильян.

По дороге в школу 16-летнюю М.М. похитили местные жители Афсуз Аллахвердиев и его двоюродные братья.

Узнав о похищении дочери, отец М.М. Низами Микаилов сразу же позвонил на "горячую линию" МВД 102 и проинформировал отделение полиции Уджарского района.

Афсуз Аллахвердиев был задержан сотрудниками Уджарского и Зардабского отделений полиции по дороге в Зардаб. В своих показаниях он признался, что похитил ученицу 11 класса для создания семьи.

По словам А.Аллахвердиева, они с М.М. дальние родственники. Его родители ранее просили руки девушки, однако ее отец был против их брака.

Тогда Афсуз Аллахвердиев, вместе в двоюродными братьями - жителями села Юхары Шильян Русифом Дадашевым и его братом Гусейном Дадашевым, решился на похищение.

По данному факту в Уджарском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по ст. 144.2.3 и 144.3 (похищение) УК. По решению местного суда в отношении всех троих избрана крайняя мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.