В Азербайджане 42-летний мужчина застрелился на могиле своего отца

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Агдашском районе совершено самоубийство.
Как сообщает Report, житель села Джува Мурадов Теймур Солтан оглу 1974 года рождения вечером вышел из дома и не вернулся.
Члены его семьи, беспокоясь за Т.Мурадова, начали искать его на территории села, после чего обратились в правоохранительные органы.
В ходе розысков его тело было найдено на могиле отца.
По предварительным данным, Т.Мурадов застрелился из одноствольного охотничьего ружья.
По факту ведется расследование в Агдашской районной прокуратуре.
Т.Мурадов был женат, имел двух детей.
Valeh DadaşovАвтор новости
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