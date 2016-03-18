В Азербайджане 42-летний мужчина застрелился на могиле своего отца

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Агдашском районе совершено самоубийство.

Как сообщает Report, житель села Джува Мурадов Теймур Солтан оглу 1974 года рождения вечером вышел из дома и не вернулся.

Члены его семьи, беспокоясь за Т.Мурадова, начали искать его на территории села, после чего обратились в правоохранительные органы.

В ходе розысков его тело было найдено на могиле отца.

По предварительным данным, Т.Мурадов застрелился из одноствольного охотничьего ружья.

По факту ведется расследование в Агдашской районной прокуратуре.

Т.Мурадов был женат, имел двух детей.