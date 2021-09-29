В Агстафе заведено уголовное дело на продавцов поддельных паспортов COVID-19

Возбуждено уголовное дело по факту продажи поддельных COVID-паспортов в публичном юридическом лице Агстафинская районная центральная больница.
Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.
Согласно информации, в результате разбирательства, проведенного в районной прокуратуре, по факту выдачи должностными лицами указанной больницы определенным лицам поддельных COVID-паспортов о вакцинации против коронавируса было заведено уголовное дело по статье 313 (должностной подлог) УК Азербайджанской республики.
В настоящее время по делу продолжаются интенсивные следственные действия.