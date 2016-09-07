В Агджабеди "Жигули" столкнулся с "Камазом", двое пострадавших - ФОТО

Агджабеди. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована на участке дороги Евлах-Бахрамтепе на территории села Гарабалли Агджабединского района.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ 2107" потерял управление и столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз". В результате ДТП легковой автомобиль был деформирован, водитель и его пассажир получили тяжелые телесные повреждения. Пострадавшие при помощи окружающих были госпитализированы в Агджабединскую районную центральную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

По факту начато расследование.