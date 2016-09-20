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    Украдены костюмы к фильму Мурада Дадашова

    Полиция ведет расследование по факту кражи

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Баку обокрали заслуженного артиста Азербайджана, известного телеведущего и президента компании MGP (M Group Production) Мурада Дадашова.

    Как сообщает Report, М.Дадашов обратился в полицию и заявил, что во время съемок фильма, проектным руководителем которого он является, на территории Ичеришехер в Сабаильском районе города Баку при неизвестных обстоятельствах украдены одежда актеров и национальные костюмы. 

    Полиция ведет расследование по факту кражи.

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