Украдены костюмы к фильму Мурада Дадашова

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Баку обокрали заслуженного артиста Азербайджана, известного телеведущего и президента компании MGP (M Group Production) Мурада Дадашова.

Как сообщает Report, М.Дадашов обратился в полицию и заявил, что во время съемок фильма, проектным руководителем которого он является, на территории Ичеришехер в Сабаильском районе города Баку при неизвестных обстоятельствах украдены одежда актеров и национальные костюмы.

Полиция ведет расследование по факту кражи.