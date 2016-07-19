Уголовное дело в отношении Джахангира Гаджиева и еще 7 лиц направлено в суд

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Дело в отношении бывшего председателя Международного банка Азербайджана (Azərbaycan Beynəlxalq Bankı) Джахангира Гаджиева и еще 7 лиц направлено в суд.

Об этом Report сообщили из следственной группы, осуществляющей уголовное преследование по факту нанесения ОАО Международный банк Азербайджана ущерба в крупном размере.

Отметим, что 19 июля 2016 года дело было направлено Генпрокуратурой на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.