У приехавшего из Грузии гражданина Азербайджана обнаружены наркотические вещества

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет, согласно законодательству, обыскал гражданина Азербайджана, перешедшего пешеходную границу с Грузией на таможенном посту "Мазымчай" Бялаканского таможенного управления.

Об этом Report сообщили в комитете.

Сообщается, что во время обыска в заднем кармане мужчины завернутым в лист растения было обнаружено наркотическое вещество – марихуана - весом приблизительно 0,3 грамма вместе с тарой.

Факт расследуется.