 Наверх
    Закрыть фоторежим

    У приехавшего из Грузии гражданина Азербайджана обнаружены наркотические вещества

    Во время обыска в кармане мужчины завернутым в лист растения было обнаружено наркотическое вещество – марихуана - весом приблизительно 0,3 грамма

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет, согласно законодательству, обыскал гражданина Азербайджана, перешедшего пешеходную границу с Грузией на таможенном посту "Мазымчай" Бялаканского таможенного управления.

    Об этом Report сообщили в комитете.

    Сообщается, что во время обыска в заднем кармане мужчины завернутым в лист растения было обнаружено наркотическое вещество – марихуана - весом приблизительно 0,3 грамма вместе с тарой.

    Факт расследуется.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi