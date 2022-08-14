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Тяжелое ДТП в Сиязане, есть погибшие и пострадавшие

Тяжелое ДТП в Сиязане, есть погибшие и пострадавшие В Сиязаньском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
14 августа 2022 г. 12:49
Тяжелое ДТП в Сиязане, есть погибшие и пострадавшие

В Сиязанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на 98-м километре дороги Баку-Губа, в селе Бешдам.

Так, легковой автомобиль "Мерседес" столкнулась с грузовиком.

В результате аварии погибли два человека (личности в настоящее время уточняются – ред.), еще двое - жители города Баку Шамама Хасай гызы Ганбарова, 1973 года рождения и ее сын Эльнур Рустам оглы Ганбаров, 2001 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

Оба пострадавших с помощью скорой помощи доставлены в Сиязанский лечебно-диагностический центр.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSiyəzəndə minik avtomobili yük maşınıyla toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

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