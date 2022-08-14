Тяжелое ДТП в Сиязане, есть погибшие и пострадавшие

В Сиязанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на 98-м километре дороги Баку-Губа, в селе Бешдам.
Так, легковой автомобиль "Мерседес" столкнулась с грузовиком.
В результате аварии погибли два человека (личности в настоящее время уточняются – ред.), еще двое - жители города Баку Шамама Хасай гызы Ганбарова, 1973 года рождения и ее сын Эльнур Рустам оглы Ганбаров, 2001 года рождения получили травмы различной степени тяжести.
Оба пострадавших с помощью скорой помощи доставлены в Сиязанский лечебно-диагностический центр.
По факту ведется расследование.