​Трагедия в азербайджанской семье: 6-летний ребенок выпал из окна 10-этажки

Баку. 27 Апреля. REPORT.AZ/ В Уфе (Республика Башкортостан) погиб 6-летний мальчик, упав из окна 10-го этажа.

Как передает Report, о происшествии информирует пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По информации ведомства, трагический инцидент произошел вечером в понедельник, 25 апреля. Тело 6-летнего мальчика, упавшего из окна 10-го этажа, было обнаружено под окнами дома, расположенного на территории Кировского района Уфы.

По информации, 6-летний мальчик увлекся играми, а потому 30-летняя мать оставила его самого. При этом окно в комнате было распахнуто в режиме проветривания. Когда через некоторое время женщину озаботила необычная тишина в детской, она вбежала в нее. Увидев распахнутое настежь окно, а также исчезнувшую москитную сетку, мать поняла, что случилось несчастье. Она быстро спустилась вниз, нашла ребенка, однако он не подавал никаких признаков жизни. Медики констатировали смерть.

По факту несчастного случая проводится проверка. Возможно, мать ребенка привлекут к ответственности за то, что она оставила его без присмотра. Сообщается, что семья, в которой погиб ребенок, приехала из Азербайджана, она была вполне тихая и обычная.