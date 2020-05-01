Сводка полиции по нарушителям карантина на автодорогах

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана распространило информацию о работах, проведенных сотрудниками ГДП с 00:00 30 апреля по 00:00 1 мая 2020 года в связи с введенным в стране особым карантинным режимом.

Как сообщили Report в Управлении, с 00:00 30 апреля по 00:00 1 мая 2020 года за нарушение особого карантинного режима 735 передвигавшихся в транспортных средствах граждан были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

В целом, с 01.04.2020-го года по сегодняшний день на республиканских, в том числе столичных автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 44 751 участник движения.