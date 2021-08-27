Сводка МВД: 12 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы

26 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 3 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

26 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 3 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 1 доме торжеств и 2 дворах частных домов.

По итогам мониторинга, 3 человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 12 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.