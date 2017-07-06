Суд по делу Александра Лапшина продолжен

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжено судебное заседание по делу в отношении блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова мать Лапшина участия не принимала. Она посредством адвоката обратилась к суду и заявила об отказе от дачи показаний.

На суде было отмечено, что мать Лапшина признана свидетелем по делу.

На процессе дала показания вынужденная переселенка из города Шуша Эсмер Халилова.

Она отметила, что узнала Лапшина после этих событий: "Азербайджанский народ гуманный народ. Лапшин воспользовался этим. У вынужденных переселенцев есть протест к данному лицу. Несколько дней назад азербайджанский народ пережил трагедию в Физулинском районе. В чем была вина 2-летней Захры? Армяне ее убили. Лапшин защищал армянских преступников. Я прошу для него заслуженного наказания".

Другой вынужденный переселенец из Шуши Мамед Гаджиев отметил, что после прочтения статьи Лапшина он возненавидел его: "Я увидел его в качестве дьявола, он продался армянам".

Вынужденный переселенец Юнус Гусейнов заявил, что испытал шок, когда увидел Лапшина в Азербайджане.

Затем на процессе начался этап исследования документов. После исследования документов адвокат Лапшина выступил с ходатайством. Он попросил допросить в суде в качестве дополнительного свидетеля эксперта Алмаз Байрамову.

Суд удовлетворил ходатайство.

Процесс будет продолжен 11 июля.

Отметим, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.