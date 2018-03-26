 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стали известны подробности пожара в жилом доме в Мингечавире - ОБНОВЛЕНО 2

    Число пострадавших при пожаре достигло семи© Report

    Мингечавир. 26 марта. REPORT.AZ/ Стали известны подробности пожара в жилом доме в Мингечавире.

    Как сообщает ширванское бюро Report, число пострадавших при пожаре  достигло семи. Четверо  из них были госпитализированы, а трем  была на месте оказана первая помощь врачами станции неотложной медицинской помощи.

    Согласно информации, возгорание  произошло на третьем этаже общежития, в квартире принадлежащей Яшару Гасанову. Огонь  начал распространяться с балкона квартиры, постепенно перейдя  на  соседнюю квартиру. Находящийся в гостях у Я. Гасанова Гара Рафиг оглы Мамедов, 1993 года рождения, впоследствии был госпитализирован с диагнозом отравление дымом. 

    Расследование продолжается.

    *** 15:03

    По меньшей мере шесть человек получили ранения во время пожара в пятиэтажном здании в Мингечавире. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, пожар начался на третьем этаже пятиэтажного здания  в общежитии для работников ОАО  "Texniki Rezin", расположенного по улице У.Гаджибейли. Жители здания были эвакуированы. 

    Шесть человек получили ранения, трое из них  - в тяжелом состоянии  были размещены  в центральной больнице Мингечавира. 

    Пожар был потушен.

    По факту проводится расследование. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi