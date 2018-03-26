Стали известны подробности пожара в жилом доме в Мингечавире - ОБНОВЛЕНО 2

© Report

Мингечавир. 26 марта. REPORT.AZ/ Стали известны подробности пожара в жилом доме в Мингечавире.

Как сообщает ширванское бюро Report, число пострадавших при пожаре достигло семи. Четверо из них были госпитализированы, а трем была на месте оказана первая помощь врачами станции неотложной медицинской помощи.

Согласно информации, возгорание произошло на третьем этаже общежития, в квартире принадлежащей Яшару Гасанову. Огонь начал распространяться с балкона квартиры, постепенно перейдя на соседнюю квартиру. Находящийся в гостях у Я. Гасанова Гара Рафиг оглы Мамедов, 1993 года рождения, впоследствии был госпитализирован с диагнозом отравление дымом.

Расследование продолжается.

*** 15:03

По меньшей мере шесть человек получили ранения во время пожара в пятиэтажном здании в Мингечавире.

Как сообщает ширванское бюро Report, пожар начался на третьем этаже пятиэтажного здания в общежитии для работников ОАО "Texniki Rezin", расположенного по улице У.Гаджибейли. Жители здания были эвакуированы.

Шесть человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии были размещены в центральной больнице Мингечавира.

Пожар был потушен.

По факту проводится расследование.