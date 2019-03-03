Стали известны личности погибших при ДТП в Уджаре - ОБНОВЛЕНО

Уджар. 3 марта. REPORT.AZ/ Стали известны личности пешеходов, сбитых автомобилем в Уджарском районе.
Как передаёт ширванское бюро Report, ими являются - Искендерова Айнур Рамиз гызы (1990) и ее дочь Искендерова Айшан Хаял гызы (2014).
Ребенок скончался по дороге в больницу.
Водителем автомобиля был житель Бардинского района Джавадов Рашад Рагим оглы (1984).
***17:55
Уджар. 3 марта. REPORT.AZ/ В Уджарском районе легковой автомобиль сбил пешеходов, переходящих дорогу.
Как передаёт ширванское бюро Report, инцидент произошёл на участке магистральной дороги Баку-Газах, проходящем по территории села Кючакянд.
Один из пешеходов от полученных тяжёлых травм скончался на месте аварии. Другой пострадавший умер по пути в больницу, куда его пытались доставить сотрудники дорожно-патрульной службы. В данный момент уточняются личности погибших и виновника инцидента.
По факту ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости