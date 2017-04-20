Стали известны имена пострадавших в результате произошедшего в Шеки ДТП с микроавтобусом - СПИСОК - ФОТО

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Шеки. 20 апреля. REPORT.AZ/ 16 из пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в Шеки выписаны домой.

Как сообщили северо-западному бюро Report из Шекинской центральной районной больницы, раненая 85-летняя жительница села Сарыджа Гюльгедем Эйвазова помещена в отделение реанимации.

Водитель Рагиф Муршудов и 16 пассажиров (в том числе 3 детей) были обследованы. Они получили легкие травмы и были выписаны с условием получения амбулаторного лечения. Это – Салима Исмаилова, Шахла Тамразлы, Охшар Мустафаев, Зульфийя Байрамова, Джейхун Алиев (все из Шекинского района), Ругийя Юсифова, трое ее детей в возрасте 5, 6 и 7 лет, Кифаят Мустафаева, Шукюфе Керимова и ее сын Сахиб Керимов (все из Мингячевира), Мурвет Бабаев (Агдаш), Расул Ахмедов (Агдам).

Отметим, что сегодня днем на 30 км магистральной дороги Евлах-Закатала-Грузия, на отрезке, пролегающем через шекинское село Джафарабад, произошло ДТП.

Из-за технической неполадки направлявшийся из Шеки в сторону Мингячевира и управляемый жителем шекинского села Шин 30-летним Рагифом Муршудовым микроавтобус Mercedes-Bens с государственным регистрационным номером 10 VR 843 съехал на обочину дороги и перевернулся.

В результате ДТП 17 находившихся в микроавтобусе жителей шекинского района и города Мингячевир, в том числе 3 детей, были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.