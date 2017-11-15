Стали известны имена лиц, пострадавших в результате возгорания "Нивы" в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 15 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате ДТП в Гяндже.
Как сообщает западное бюро Report, это жители Гянджи Джаваншир Мариф оглу Аббасов 1998 г.р. и Гасан Ризван оглу Гасанов 1999 г.р.
***19:35
Гянджа. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "Нива" врезался в барьер, перевернулся и начал гореть.
На место происшествия была привлечена живая сила и техника Гянджинской городской службы пожарной охраны МЧС. Пламя локализовано.
Получившие в результате аварии травмы различной степени тяжести водитель и его пассажир госпитализированы. Их состояние расценивается как тяжелое.
Причиной аварии стала высокая скорость.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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