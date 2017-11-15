Стали известны имена лиц, пострадавших в результате возгорания "Нивы" в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 15 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате ДТП в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, это жители Гянджи Джаваншир Мариф оглу Аббасов 1998 г.р. и Гасан Ризван оглу Гасанов 1999 г.р.

***19:35

Гянджа. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "Нива" врезался в барьер, перевернулся и начал гореть.

На место происшествия была привлечена живая сила и техника Гянджинской городской службы пожарной охраны МЧС. Пламя локализовано.

Получившие в результате аварии травмы различной степени тяжести водитель и его пассажир госпитализированы. Их состояние расценивается как тяжелое.

Причиной аварии стала высокая скорость.

По факту ведется расследование.