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    Стали известны имена лиц, пострадавших в результате возгорания "Нивы" в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

    Гянджа. 15 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате ДТП в Гяндже. 

    Как сообщает западное бюро Report, это жители Гянджи Джаваншир Мариф оглу Аббасов 1998 г.р. и Гасан Ризван оглу Гасанов 1999 г.р.

    ***19:35 

    Гянджа. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "Нива" врезался в барьер, перевернулся и начал гореть.

    На место происшествия была привлечена живая сила и техника Гянджинской городской службы пожарной охраны МЧС. Пламя локализовано.

    Получившие в результате аварии травмы различной степени тяжести водитель и его пассажир госпитализированы. Их состояние расценивается как тяжелое.

    Причиной аварии стала высокая скорость.

    По факту ведется расследование.

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