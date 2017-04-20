Стали известны детали убийства в Товузе парнем своего брата

Товуз. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Товузском районе брат застрелил брата из винтовки.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел вечером в селе Ибрагимгаджилы.

Так, местный житель Сархан Шаик оглу Исмаилов 1995 г.р. был застрелен во дворе братом Ибрагимом Шаик оглу Исмаиловым 2002 г.р. из охотничьей винтовки 16 мм калибра.

По словам близких убитого, брат выстрелил в брата по неосторожности.

Согласно информации, братья проводили видеосъемку. В это время один из братьев прицелился в голову другого и выстрелил, не подозревая, что ружье заряжено. В результате раненый в голову Сархан Исмаилов погиб на месте происшествия.

Факт расследуется Товузской районной прокуратурой.