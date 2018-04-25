Сотрудники ГПС задержали попытавшегося нарушить государственную границу гражданина Узбекистана

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики предотвратили нарушение государственной границы гражданином иностранного государства.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГПС.

Случай нарушения государственной границы произошел на служебной территории Худатского пограничного отряда. На служебной территории пограничной заставы близ села Ширвановка Гусарского района пограничным нарядом был выявлен и прослежен неизвестный, пытавшийся нарушить государственную границу в направлении Российской Федерации из Азербайджанской Республики. После того, как нарушитель перешел между проводами инженерно-технического забора пограничной заставы на территорию приграничной полосы, он был задержан пограничным нарядом. Была установлена личность нарушителя, это гражданин Узбекистана Толибжон Рахманжон оглы Тукхтасинов 1991 г.р.

По факту продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.