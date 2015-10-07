​Состоялся суд над "Черной Рагилей" и ее родственниками

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по делу обвиняющихся в воровстве и продаже наркотиков Рагили Исмаиловой 1954 г.р., Малейки Шамиловой 1952 г.р., Матанат Шамиловой 1970 г.р., Натаван Шамиловой 1973 г.р. и Меджида Шамилова 1994 г.р.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева подсудимые и свидетели дали показания.

Очередное судебное заседание назначено на 8 октября.

Отметим, что обвиняемые были задержаны на улице Зарифы Алиевой в Сабаильском районе.

При обыске у М.Шамилова изъяли 3,75 г, а у Р.Исмаиловой - 3,93 г гашиша.

Жительница Сумгайыта, известная в криминальном мире как "Черная Рагиля" Р.Исмаилова подозревается в совершении многочисленных краж в Сумгайыте и Баку.

В последний раз в 2012 году по решению Насиминского районного суда ее приговорили к 2 годам лишения свободы.

Освобожденной в мае 2014 года Р.Исмаиловой удалось остаться на свободе лишь 3 месяца. Ранее обвинявшуюся в краже и хранении наркотиков Р.Исмаилову судили более 10-ти раз. Число пострадавших от действий "Черной Рагили" и арестованных вместе с ней сообщников составило 15 человек.

Задержанные обвиняются по ст.177.2.1 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), 234 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, продажа наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров), 180 (ограбление) и 326 (кража либо уничтожение официальных документов, штампов, печатей).

Напомним, что Матанат и Натаван Шамиловы являются невестками Малейки Шамиловой, а Меджид Шамилов - ее внуком.