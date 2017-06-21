В Лянкяране скончалась 63-летняя женщина, раненная забравшимся в ее дом преступником - ФОТО

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Лянкяран. 21 июня. REPORT.AZ/ В Лянкяране скончалась 63-летняя женщина, раненная ножом забравшимися в ее дом преступником.

Как передает южное бюро Report, врачи не смогли спасти жизнь Наджафовой Арифы Асад гызы 1954 г.р., получившей несколько ножевых ранений.

Состояние ее дочери Наджафовой Илахи 1977 г.р. тяжелое, она прооперирована.

Отметим, что ранее сообщалось, что преступник, личность которого пока не установлена, напал на квартиру по адресу город Лиман, ул. Тельмана Багирова, 32 и нанес многочисленные ножевые ранения в область спины и руки Наджафовой Арифе Асад гызы 1954 г.р. и ее дочери Наджафовой Илахе Тевекклюль гызы 1977 г.р.

Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу и прооперированы. По факту ведется расследование.