Сильный дождь вызвал наводнения в Газахском районе

Из-за сильных дождей, наблюдаемых на территории Азербайджана и соседних стран, из берегов вышли реки Джогазчай, Агстафачай и Храмчай в Газахском районе, что привело к серьезным последствиям.

Из-за сильных дождей, наблюдаемых на территории Азербайджана и соседних стран, из берегов вышли реки Джогазчай, Агстафачай и Храмчай в Газахском районе, что привело к серьезным последствиям.

Как сообщает западное бюро Report, частично разрушился мост на реке Джогазчай у села Демирли, перекрыв к нему проезд.

Вследствие разлива рек Храмчай и Агстафачай подтоплены принадлежащие гражданам объекты и участки. В селе Икинджли Шихлы лесной массив оказался в зоне подтопления.

В настоящее время на территории задействованы живая сила и техника соответствующих структур, ведутся работы по ликвидации последствий природной стихии.

