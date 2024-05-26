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Сильный дождь вызвал наводнения в Газахском районе

Сильный дождь вызвал наводнения в Газахском районе Из-за сильных дождей, наблюдаемых на территории Азербайджана и соседних стран, из берегов вышли реки Джогазчай, Агстафачай и Храмчай в Газахском районе, что привело к серьезным последствиям.
Происшествия
26 мая 2024 г. 15:10
Сильный дождь вызвал наводнения в Газахском районе

Из-за сильных дождей, наблюдаемых на территории Азербайджана и соседних стран, из берегов вышли реки Джогазчай, Агстафачай и Храмчай в Газахском районе, что привело к серьезным последствиям.

Как сообщает западное бюро Report, частично разрушился мост на реке Джогазчай у села Демирли, перекрыв к нему проезд.

Вследствие разлива рек Храмчай и Агстафачай подтоплены принадлежащие гражданам объекты и участки. В селе Икинджли Шихлы лесной массив оказался в зоне подтопления.

В настоящее время на территории задействованы живая сила и техника соответствующих структур, ведутся работы по ликвидации последствий природной стихии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxda çayların daşması nəticəsində ciddi fəsadlar yaranıb - YENİLƏNİB 

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