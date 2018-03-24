 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сильный ветер вызвал перебои света в Дашкесане

    В настоящее время соответствующие структуры осуществляют необходимые меры по устранению возникших проблем© Report

    Дашкесан. 24 марта. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе сильный ветер оставил без света часть города.

    Как сообщает западное бюро Report, начавшийся с сегодняшнего утра сильный ветер создал некоторые проблемы в городе. В частности, в одной части города в результате выхода из строя электрокабелей была  прекращена подача электроэнергии. Сорваны крыши некоторых домов и зданий.

    В настоящее время соответствующие структуры осуществляют необходимые меры по устранению возникших проблем.

    Отметим, что в результате возникшего короткого замыкания после соприкосновения электрокабелей, некоторые используемые гражданами в быту электрические оборудования и электронные приборы вышли из строя.

    В настоящее время на территории района продолжается ветреная погода.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi