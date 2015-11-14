Сильный ветер привел к серьезным последствиям в Тертерском районе - ФОТО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сильный ветер привел к серьезным последствиям в Тертерском районе.

Как сообщает Report, сильные порывы ветра снесли крышу 30-квартирного жилого здания, расположенного на улице Г.Мамедова в Тертере.

Ветер также нанес серьезный ущерб домам и хозяйствам вынужденных переселенцев из Лачина, расселенных на территории села Эксипара. Продолжающийся несколько минут ветер повалил большие деревья, снес крыши жилых домов и повредил линии электропередач высокого напряжения.

Сотрудники комиссии по чрезвычайным ситуациям Тертерского района провели осмотр данных территорий.