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    Сильный ветер привел к серьезным последствиям в Тертерском районе - ФОТО

    Жилым домам нанесен серьезный ущерб

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сильный ветер привел к серьезным последствиям в Тертерском районе. 

    Как сообщает Report, сильные порывы ветра снесли крышу 30-квартирного жилого здания, расположенного на улице Г.Мамедова в Тертере.

    Ветер также нанес серьезный ущерб домам и хозяйствам вынужденных переселенцев из Лачина, расселенных на территории села Эксипара. Продолжающийся несколько минут ветер повалил большие деревья, снес крыши жилых домов и повредил линии электропередач высокого напряжения.

    Сотрудники комиссии по чрезвычайным ситуациям Тертерского района провели осмотр данных территорий.

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