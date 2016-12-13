Семья погибшей в российском роддоме азербайджанки добивается уголовного преследования врачей

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Родные погибшей в роддоме в Благовещенске роженицы, уроженки Азербайджана Шуайнат Мамедовой добиваются уголовного преследования врачей, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Родные Шуайнат получили свидетельство о смерти девушки. Согласно заключению патологоанатома, причины смерти роженицы: HELLP-синдром шок, ДВС-синдром (нарушение свертываемости крови).

"Областной минздрав и врачи настаивают на том, что острая патология была выявлена после родов. Но роженица стояла на учете в женской консультации, за несколько дней до родов она лежала на сохранении. Мы считаем, что заболевание могли выявить своевременно, есть сомнения в качестве оказания медпомощи", - заявил адвокат пострадавшей семьи Евгений Онищук.

По его словам, в рамках доследственной проверки будет назначена комиссионная медицинская экспертиза, в результате которой будет установлена точная причина смерти. "По результатам экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Мы считаем, что причиной смерти стала халатность медиков либо это причинение смерти по неосторожности", - уточняет Е.Онищук.

Тело погибшей доставили на родину на прошлой неделе, погребение состоялось 10 декабря. Выжившая после родов недоношенная девочка, которую назвали в честь мамы, уже переведена из реанимации в отделение детской областной больницы.