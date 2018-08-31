 Наверх
    Закрыть фоторежим

    С завтрашнего дня граждане могут обратиться в полицейские органы и центры ASAN xidmət для получения удостоверений личности нового поколения

    Удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ С 1 сентября в Азербайджане начинается применение электронных удостоверений личности нового поколения.

    Как сообщает Report, для получения удостоверений личности нового поколения граждане могут обращаться во все территориальные органы полиции и центры ASAN xidmət.

    Удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности.

    В этих удостоверениях, которые более совершенны с точки зрения безопасности, чем старые удостоверения, размещен электронный носитель – чип, содержащий информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также его биометрическое фото и другие индивидуальные данные.

    Процесс распечатки отвечающих всем параметрам электронных удостоверений личности, которые пресекут возможность фальсификации, будет осуществляться в 10-ти региональных центрах министерства внутренних дел и двух центрах ASAN xidmət.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi