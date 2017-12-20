Пропавшие без вести около четырех месяцев назад в Ширване брат и сестра найдены в Барде

Ширван. 20 декабря. REPORT.AZ/ Найдены пропавшие без вести около четырех месяцев назад в Ширване брат и сестра.

Об этом аранскому бюро Report заявили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

28 августа этого года жители ширванского села Гаджигахраманлы 24-летняя Айшан Мамедова и 6-летний Давуд Мамедов вышли из дома и больше не вернулись. Члены их семьи обратились в отделение полиции города Ширван. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции 20 декабря пропавших без вести обнаружили на территории Бардинского района и передали семье.