Лерик. 14 апреля. REPORT.AZ/ В результате сильного ветра приостановлена подача электричества в лерикские села.

Как сообщает южное бюро Report, начавшийся в утренние часы ветер днем усилился.

В результате подача электроэнергии на территорию района была приостановлена. На данный момент многие села остаются без света. Немногим ранее подача электричества в районный центр и несколько ближних сел была восстановлена.

Отметим, что хотя сопровождающийся дождем ветер немного стих, полностью он не прекратился.