Посол России в Риме рассказал о подготовке визита Путина в Италию

Посол России в Риме рассказал о подготовке визита Путина в Италию

28 марта, 2019 08:36

https://report.az/storage/news/600f75eeef4475ba8cbfce2a99a3d2a5/54eb7b59-5bc5-45d8-a605-8cc22cded82d_292.jpg Россия и Италия прорабатывают сроки и программу визита в Италию президента РФ Владимира Путина. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил российский посол в Риме Сергей Разов. "Мы с итальянскими друзьями сейчас работаем над сроками, программой и содержанием, наполнением визита в Италию президента РФ Владимира Путина", - заявил Разов перед концертом, посвященным десятилетней годовщине землетрясения в итальянском городе Аквила.Он добавил, что "когда эти вопросы будут согласованы, о визите будет объявлено в соответствии с существующим порядком"."Но, забегая вперед, с уверенностью могу сказать, что этот визит станет очень серьезным сигналом для дальнейшего углубления, укрепления наших традиционно дружеских отношений", - заключил Разов. "Мы с итальянскими друзьями сейчас работаем над сроками, программой и содержанием, наполнением визита в Италию президента РФ Владимира Путина", - заявил Разов перед концертом, посвященным десятилетней годовщине землетрясения в итальянском городе Аквила.Он добавил, что "когда эти вопросы будут согласованы, о визите будет объявлено в соответствии с существующим порядком"."Но, забегая вперед, с уверенностью могу сказать, что этот визит станет очень серьезным сигналом для дальнейшего углубления, укрепления наших традиционно дружеских отношений", - заключил Разов.

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