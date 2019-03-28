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Посол России в Риме рассказал о подготовке визита Путина в Италию

Посол России в Риме рассказал о подготовке визита Путина в Италию

Россия и Италия прорабатывают сроки и программу визита в Италию президента РФ Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил российский посол в Риме Сергей Разов.

"Мы с итальянскими друзьями сейчас работаем над сроками, программой и содержанием, наполнением визита в Италию президента РФ Владимира Путина", - заявил Разов перед концертом, посвященным десятилетней годовщине землетрясения в итальянском городе Аквила.Он добавил, что "когда эти вопросы будут согласованы, о визите будет объявлено в соответствии с существующим порядком"."Но, забегая вперед, с уверенностью могу сказать, что этот визит станет очень серьезным сигналом для дальнейшего углубления, укрепления наших традиционно дружеских отношений", - заключил Разов.
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