Подготовлен отчет по судебному процессу над гражданами Армении, пытавшими пленных азербайджанцев

Общественное объединение "Правовой анализ и исследования" направило ряду международных организаций итоговый отчет по наблюдениям за ходом судебного процесса по уголовному делу граждан Армении Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, п

Общественное объединение "Правовой анализ и исследования" направило ряду международных организаций итоговый отчет по наблюдениям за ходом судебного процесса по уголовному делу граждан Армении Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, признанных виновными в совершении преступлений против человечности и других военных преступлений в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, отчет представили юрист, председатель Общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Рамиль Искендерли и юрист Фариз Акперов.

Людвик Мкртичян и Алёша Хосровян обвинялись в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой карабахской войны. Решением суда каждый из них был приговорен к 20 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьями 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими Уголовного кодекса АР. Суд проходил со 2 июня по 2 августа текущего года в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Судебный процесс был открыт для общественности, в заседаниях приняло участие значительное число представителей местных и иностранных организаций гражданского общества, учреждений омбудсмена, СМИ и НПО.

В соответствии с принципами международного гуманитарного права и прав человека, каждый человек, при определении его гражданских прав и обязанностей или предъявлении против него каких-либо уголовных обвинений имеет право на справедливое и открытое расследование своего дела в разумные сроки посредством независимого и беспристрастного суда, созданного на основе закона. Все государства должны расследовать военные преступления, совершенные в отношении их граждан или вооруженных сил, или на их территории, и судить лиц, признанных виновными в совершении преступлений. Хотя пленные не могут быть привлечены к уголовной ответственности только за участие в военных действиях (согласно третьей Женевской конвенции), страна, которая их арестовала, может судить их за возможные военные преступления.

С точки зрения процедуры судебного процесса был проведен сравнительный анализ с Женевскими конвенциями, Европейской конвенцией о правах человека и Международным пактом о гражданских и политических правах. Наблюдатели пришли к выводу, что проведение судебных заседаний полностью соответствовало международным стандартам. На высоком уровне были обеспечены следующие моменты:

- Независимость и беспристрастность суда, принцип равенства сторон;

- Легитимный военный суд (Бакинский военный суд), равные стороны обвинения и защиты, принцип состязательности;

- Обвиняемым и потерпевшим была предоставлена полная информация о характере и причинах дела, им были разъяснены их права и обязанности;

- Обвиняемым был предоставлен переводчик;

- Обеспечение ходатайств сторон защиты;

- Обеспечение свободного присутствия обвиняемого в зале суда;

- Принцип открытого судебного разбирательства и обеспечение участия представителей общественности в соответствии с правилами пандемии.

"Как лицо, принимавшее участие в течение 2 месяцев во всех заседаниях в качестве независимого наблюдателя НПО, могу сказать, что в результате процесса можно сделать вывод о том, что Азербайджанское государство судит и впредь будет судить лиц, виновных в военных преступлениях, совершенных в ходе карабахских войн против его граждан в рамках международных правовых стандартов на основе принципов независимого, беспристрастного и справедливого суда", - подчеркнул Р.Искендерли.