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Подготовлен отчет по судебному процессу над гражданами Армении, пытавшими пленных азербайджанцев

Подготовлен отчет по судебному процессу над гражданами Армении, пытавшими пленных азербайджанцев Общественное объединение "Правовой анализ и исследования" направило ряду международных организаций итоговый отчет по наблюдениям за ходом судебного процесса по уголовному делу граждан Армении Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, п
Происшествия
24 августа 2021 г. 13:41
Подготовлен отчет по судебному процессу над гражданами Армении, пытавшими пленных азербайджанцев

Общественное объединение "Правовой анализ и исследования" направило ряду международных организаций итоговый отчет по наблюдениям за ходом судебного процесса по уголовному делу граждан Армении Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, признанных виновными в совершении преступлений против человечности и других военных преступлений в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, отчет представили юрист, председатель Общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Рамиль Искендерли и юрист Фариз Акперов.

Людвик Мкртичян и Алёша Хосровян обвинялись в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой карабахской войны. Решением суда каждый из них был приговорен к 20 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьями 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими Уголовного кодекса АР. Суд проходил со 2 июня по 2 августа текущего года в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Судебный процесс был открыт для общественности, в заседаниях приняло участие значительное число представителей местных и иностранных организаций гражданского общества, учреждений омбудсмена, СМИ и НПО.

В соответствии с принципами международного гуманитарного права и прав человека, каждый человек, при определении его гражданских прав и обязанностей или предъявлении против него каких-либо уголовных обвинений имеет право на справедливое и открытое расследование своего дела в разумные сроки посредством независимого и беспристрастного суда, созданного на основе закона. Все государства должны расследовать военные преступления, совершенные в отношении их граждан или вооруженных сил, или на их территории, и судить лиц, признанных виновными в совершении преступлений. Хотя пленные не могут быть привлечены к уголовной ответственности только за участие в военных действиях (согласно третьей Женевской конвенции), страна, которая их арестовала, может судить их за возможные военные преступления.

С точки зрения процедуры судебного процесса был проведен сравнительный анализ с Женевскими конвенциями, Европейской конвенцией о правах человека и Международным пактом о гражданских и политических правах. Наблюдатели пришли к выводу, что проведение судебных заседаний полностью соответствовало международным стандартам. На высоком уровне были обеспечены следующие моменты:

- Независимость и беспристрастность суда, принцип равенства сторон;

- Легитимный военный суд (Бакинский военный суд), равные стороны обвинения и защиты, принцип состязательности;

- Обвиняемым и потерпевшим была предоставлена полная информация о характере и причинах дела, им были разъяснены их права и обязанности;

- Обвиняемым был предоставлен переводчик;

- Обеспечение ходатайств сторон защиты;

- Обеспечение свободного присутствия обвиняемого в зале суда;

- Принцип открытого судебного разбирательства и обеспечение участия представителей общественности в соответствии с правилами пандемии.

"Как лицо, принимавшее участие в течение 2 месяцев во всех заседаниях в качестве независимого наблюдателя НПО, могу сказать, что в результате процесса можно сделать вывод о том, что Азербайджанское государство судит и впредь будет судить лиц, виновных в военных преступлениях, совершенных в ходе карабахских войн против его граждан в рамках международных правовых стандартов на основе принципов независимого, беспристрастного и справедливого суда", - подчеркнул Р.Искендерли.

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Версия на английском языке ФотоFinal report on criminal case of Armenian citizens who tortured Azerbaijanis submitted
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılara işgəncə verən Ermənistan vətəndaşlarının cinayət işi məhkəmə prosesi üzrə yekun hesabat təqdim edilib

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