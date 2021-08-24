О нас
Report Georgia
Аудио новости

Международным организациям представлен доклад по судебному процессу над армянами

Международным организациям представлен доклад по судебному процессу над армянами Общественное объединение "Правовой анализ и исследования" направило ряду международных организаций итоговый доклад судебного наблюдения, проведенного в период со 2 июня по 2 августа текущего года в ходе судебного процесса по уголовному делу граждан Армени
Происшествия
24 августа 2021 г. 12:31
Международным организациям представлен доклад по судебному процессу над армянами

Общественное объединение "Правовой анализ и исследования" направило ряду международных организаций итоговый доклад по наблюдениям в ходе судебного процесса по уголовному делу граждан Армении Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, признанных виновными в совершении преступлений против человечности и других военных преступлений в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана. Суд проходил со 2 июня по 2 августа текущего года в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Как сообщает Report, доклад представлен следующим организациям:

Международный комитет Красного Креста (ICRC);

Международная неправительственная организация Amnesty International;

Международный альянс НПО по предупреждению преступности и уголовному правосудию (International NGO Alliance on Crime Prevention and Criminal Justice);

Коалиция неправительственных организаций в поддержку Международного уголовного суда (NGO Coalition for ICC);

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR);

Европейский комитет по предупреждению пыток (CoE Human Rights Directorate);

Международная организация Fair Trials;

Институт прав человека Международной ассоциации юристов (International Bar Association Human Rights Institute).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan sends final observation report on trial of Armenian nationals to int'l organizations
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin məhkəməsində aparılmış müşahidələrin yekun hesabatı beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бельгии
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бельгии
24 августа 2021 г. 11:35
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
24 августа 2021 г. 11:33
Новый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
ФотоНовый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
24 августа 2021 г. 06:50
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
23 августа 2021 г. 21:22
Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
ФотоАзербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
22 августа 2021 г. 12:48
Азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
ФотоАзербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
21 августа 2021 г. 19:06
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
21 августа 2021 г. 14:02
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
20 августа 2021 г. 18:57
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi