По делу Машаллаха Ахмедова на месте был произведен осмотр мраморных плит

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ По делу обвиняемого в мошенничестве бывшего футболиста Машаллаха Ахмедова на месте был произведен осмотр мраморных плит.

Как сообщает Report, осмотр произвели в здании, построенном ЖСК "Сахиль".

При осмотре также присутствовали представители коллегии, где председательствует судья Бакинского апелляционного суда Фаик Гасымов, прокурор, М. Ахмедов, его адвокаты, пострадавший Юсиф Азизов.

У здания пострадавший Ю. Азизов проинформировал судью. Он говорил о ценах и размерах облицовочных камней аглай.

Затем стороны осмотрели мрамор, которым было облицовано здание и ступени.

Присутствующие при осмотре здания судьи не позволили журналистам проводить съемки.

Затем судьи осмотрели плиты, которыми была облицована внутренняя сторона здания.

Адвокат М. Ахмедова Али Гусейнов заявил, что при осмотре его подзащитный оказался прав.

Очередной процесс назначен на 6 июня.

Отметим, что М. Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тыс. манатов. Однако М. Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М. Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Не согласившись с решением суда, футболист-ветеран обратился в Бакинский апелляционный суд. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

30 декабря Бинагадинский районный суд отменил меру пресечения в виде ареста в отношении М. Ахмедова. Он освобожден под домашний арест.

В августе прошлого года предварительное следствие по уголовному делу М. Ахмедова было завершено и материалы дела отправлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Однако прокуратура вынесла решение о возвращении уголовного дела в предварительное следствие. Дело было возвращено предварительному следствию.

Напомним, что М. Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды. С декабря 2008 года является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций Азербайджана, руководит которой Искендер Джавадов.