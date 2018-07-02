Пленум Верховного суда отменил судебные решения в отношении Ильгара Мамедова

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ На Пленуме Верховного суда была рассмотрена кассационная жалоба, поданная в связи с судебным решением в отношении находящегося под арестом главы движения REAL Ильгара Мамедова.

Об этом Report сообщил Фуад Агаев.

Он отметил, что решения судов кассационной и апелляционной инстанций были отменены.

Напомним, что И.Мамедов и Т.Ягублу были арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы 24 января 2013 года. Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям И.Мамедов был приговорен к 7 годам лишения свободы, а Т.Ягублу – к 5 годам.

Обвиняемые подали апелляционную жалобу, однако она была отклонена. Затем И.Мамедов и Т.Ягублу подали кассационную жалобу. Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу, вернул дело в Шекинский апелляционный суд на повторное рассмотрение. Шекинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. И.Мамедов подал кассационную жалобу по поводу вынесенного решения.

Напомним, что Т.Ягублу был амнистирован согласно распоряжению президента Ильхама Алиева.