Оперативный штаб: на борту Ан-148 был один гражданин Азербайджана

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана находился на борту рухнувшего Ан-148, данные о еще двух иностранцах пока не подтвердились.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте крушения.

"Предварительно, на борту находился гражданин Азербайджана. Поступали данные о еще двух иностранных гражданах, пока они не подтвердились. Работа на месте продолжается", - сказал собеседник.

Как сообщил ТАСС первый замначальника НЦУКС МЧС Игорь Кутровский на селекторном совещании в МЧС, на борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Московской области, могли находиться иностранные граждане.

"Национальным центром управления в кризисных ситуациях организована работа с МИД России и диппредставительствами иностранных государств на территории Российской Федерации по вопросам идентификации иностранных граждан, нахождение которых было возможно на борту самолета. Предварительно уточняется гражданство двух человек", - сказал он.

Пресс-секретарь администрации Орска Елена Абрамова сообщила, что на борту, предварительно, находились граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана.