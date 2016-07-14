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    Один из задержанных по делу о пожаре в жилом доме в Хатаинском районе скончался в изоляторе

    Задержанный Нусрет Мухтаров умер в Бакинском следственном изоляторе

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Один из задержанных в связи с пожаром в многоэтажном доме на территории Хатаинского района Баку скончался в Бакинском следственном изоляторе. 

    Как сообщает Report, в следственном изоляторе умер задержанный по делу Нусрет Мухтаров.

    Он был заместителем директора компании TNH  по строительным работам, которая проводила ремонт в сгоревшем здании. 

    Отметим, что происшествие произошло 10 апреля прошлого года по адресу: город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16. В 9-этажном здании, облицованном полиуретаном компанией TNH, был зарегистрирован пожар.

    По факту было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

    С учетом грубого нарушения правил пожарной безопасности, злоупотребления должностными полномочиями, нанесения жильцам материального ущерба в крупных размерах, в качестве обвиняемых по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК были привлечены контролирующий деятельность компании TNH и фактически руководящий проводимыми работами Фарид Садыгов, директор компании Заур Ашрафов и замдиректора компании по строительным работам Нусрет Мухтаров. По решению Насиминского районного суда в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста.

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