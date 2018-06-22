Один из пострадавших во время аварии в Кюрдемирском районе скончался в больнице - ОБНОВЛЕНО

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Кюрдемир. 22 июня. REPORT.AZ/ Один из пострадавших во время аварии в Кюрдемирском районе скончался в больнице.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, это - пассажир мотоцикла марки "Муравей" Гардашали Абульфаз оглу Рустамов 1961 г.р.

Несмотря на усилия врачей спасти его жизнь не удалось.

*** 17:05

Кюрдемир. 22 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе произошла дорожная авария.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Бабека.

Легковой автомобиль марки "Hyundai" столкнулся с мотоциклом марки "Муравей". В результате находившиеся в мотоцикле жители поселка Аран Кюрдемирского района – водитель Шакир Алмуса оглу Зарбалыев 1959 г.р. и пассажир Гардашали Абульфаз оглу Рустамов 1961 г.р. получили травмы различной степени. Пострадавшие были госпитализированы в Кюрдемирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.