Обвиняемый в мошенничестве мужчина освобожден в зале суда - ФОТО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на судебное постановление в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении Анара Джафарова, обвиняемого в мошенничестве.

Об этом Report сообщил адвокат А.Джафарова Ильгар Алиев.

По его словам, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова было объявлено решение. Согласно решению апелляционная жалоба А.Джафарова была удовлетворена, постановление суда первой инстанции было аннулировано. Он освобожден в зале суда.

Отметим, что А.Джафаров признан виновным в присвоении путем мошенничества в отношении 12 человек около 30 тыс. манатов. Он был задержан на основании жалоб граждан, решением Хатаинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Не согласившись с решением, А.Джафаров обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.

Он обвинялся по ст. 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно) УК.