Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Обнародовано число лиц, попавших под амнистию в Азербайджане.

Как сообщили Report в пенитенциарной службе, с момента принятия акта об амнистии до сегодняшнего дня под амнистию попали более 2000 человек, содержащихся в учреждениях по отбытию наказания. 33 из них являются иностранными гражданами.

43 вышедших на свободу являются женщинами. По информации, исполнение акта об амнистии продолжается.

Отметим, что 20 мая Милли Меджлис принял акт об амнистии, с инициативой которого выступила первая леди Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева по случаю 28 мая - Дня республики. Исполнение акта началось с 15 июня.

Он будет применен в отношении 10 тыс. человек.