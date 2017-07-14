Недавно создавший семью сотрудник министерства скончался от инфаркта - ОБНОВЛЕНО

© Report.az

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Министерство транспорта, связи и высоких технологий сделало заявление в связи с кончиной Шахрияра Никипура.

Как сообщили Report в министерстве, сотрудник отдела Международного сотрудничества структуры Шахрияр Гушанг оглу Никипур скончался от сердечного приступа в возрасте 41 лет: "Покойный своей долгосрочной эффективной деятельностью был образцовым сотрудником министерства. Он успешно представлял наше министерство в ряде международных мероприятий.

Руководство и коллектив Министерства транспорта, связи и высоких технологий скорбит о его безвременной кончине и выражает глубокое соболезнование семье и близким покойного. Аллах рехмет элясин!"

*** 10:06

Скоропостижно скончался сотрудник министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджан Шахрияр Никипур.

Как сообщает Report, Ш.Никипур внезапно скончался от перенесенного инфаркта.

Отметим, что он являлся сотрудником отдела Международного сотрудничества министерства. Ш.Никипур в мае этого года вступил в брак с коллегой по работе.