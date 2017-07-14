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    Недавно создавший семью сотрудник министерства скончался от инфаркта - ОБНОВЛЕНО

    Шахрияр Никипур в мае этого года вступил в брак с коллегой по работе© Report.az

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Министерство транспорта, связи и высоких технологий сделало заявление в связи с кончиной Шахрияра Никипура.

    Как сообщили Report в министерстве, сотрудник отдела Международного сотрудничества структуры Шахрияр Гушанг оглу Никипур скончался от сердечного приступа в возрасте 41 лет: "Покойный своей долгосрочной эффективной деятельностью был образцовым сотрудником министерства. Он успешно представлял наше министерство в ряде международных мероприятий.

    Руководство и коллектив Министерства транспорта, связи и высоких технологий скорбит о его безвременной кончине и выражает глубокое соболезнование семье и близким покойного. Аллах рехмет элясин!"

    *** 10:06

    Скоропостижно скончался сотрудник министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджан Шахрияр Никипур.

    Как сообщает Report, Ш.Никипур внезапно скончался от перенесенного инфаркта.

    Отметим, что он являлся сотрудником отдела Международного сотрудничества министерства. Ш.Никипур в мае этого года вступил в брак с коллегой по работе.

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