Оштрафованы Абель Магеррамов, Али Аббасов и Мурад Адыгезалзаде

Бывший ректор БГУ Абель Магеррамов, экс-министр связи и высоких технологий Али Аббасов и директор Азербайджанской государственной филармонии, пианист Мурад Адигезалзаде были оштрафованы за участие в свадебной церемонии, организованной бывшим депутатом Иль

Бывший ректор БГУ Абель Магеррамов, экс-министр связи и высоких технологий Али Аббасов и директор Азербайджанской государственной филармонии, пианист Мурад Адыгезалзаде были оштрафованы за участие в свадебной церемонии, организованной бывшим депутатом Ильхамом Алиевым.

Как передает Report, все трое оштрафованы на 400 манатов по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

В пресс-службе МВД подтвердили Report эту информацию.