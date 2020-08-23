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Оштрафованы Абель Магеррамов, Али Аббасов и Мурад Адыгезалзаде

Оштрафованы Абель Магеррамов, Али Аббасов и Мурад Адыгезалзаде Бывший ректор БГУ Абель Магеррамов, экс-министр связи и высоких технологий Али Аббасов и директор Азербайджанской государственной филармонии, пианист Мурад Адигезалзаде были оштрафованы за участие в свадебной церемонии, организованной бывшим депутатом Иль
Происшествия
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23 августа 2020 г. 11:47
Оштрафованы Абель Магеррамов, Али Аббасов и Мурад Адыгезалзаде

Бывший ректор БГУ Абель Магеррамов, экс-министр связи и высоких технологий Али Аббасов и директор Азербайджанской государственной филармонии, пианист Мурад Адыгезалзаде были оштрафованы за участие в свадебной церемонии, организованной бывшим депутатом Ильхамом Алиевым.

Как передает Report, все трое оштрафованы на 400 манатов по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

В пресс-службе МВД подтвердили Report эту информацию.

Абель Магеррамов, Али Аббасов и Мурад Адыгезалзаде
Абель Магеррамов, Али Аббасов и Мурад Адыгезалзаде

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Версия на азербайджанском языке Abel Məhərrəmov, Əli Abbasov və Murad Adıgözəlzadə cərimələndi

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