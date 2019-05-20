 Наверх

В Товузе пять членов одной семьи отравились рыбой

На западе Азербайджана пять членов одной семьи отравились рыбой

В Товузском районе отравились 5 человек.

Как сообщает западное бюро Report, это члены одной семьи Раван Рашад оглы Алиев 2011 г.р., Гасан Рашад оглы Алиев 2011 г.р., Мехрибан Рашад гызы Алиева 2017 г.р., Малахат Вагиф гызы Мамедова 1986 г.р. и Рашад Алиев 1985 г.р.

Предположительно, они отравились рыбой.

Пострадавшие были доставлены в больницу, им была оказана медицинская помощь, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Расследование по факту продолжается.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi