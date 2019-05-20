В Товузе пять членов одной семьи отравились рыбой

В Товузском районе отравились 5 человек.

Как сообщает западное бюро Report, это члены одной семьи Раван Рашад оглы Алиев 2011 г.р., Гасан Рашад оглы Алиев 2011 г.р., Мехрибан Рашад гызы Алиева 2017 г.р., Малахат Вагиф гызы Мамедова 1986 г.р. и Рашад Алиев 1985 г.р.

Предположительно, они отравились рыбой.

Пострадавшие были доставлены в больницу, им была оказана медицинская помощь, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Расследование по факту продолжается.