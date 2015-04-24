​На территории столичного санатория произошел пожар

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На территории санатория в Хазарском районе произошел пожар. Пожар зарегистрирован на территории санатория, который ныне не действует.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), загорелась быстровоспламеняющаяся конструкция на площади в 20 квадратных метров в одной из комнат двухкомнатной одноэтажной постройки общей площадью 80 квадратных метров, где обосновались вынужденные переселенцы из Агдамского района.

Прибывшим на место происшествия пожарным удалось пресечь распространение огня на остальную часть помещения. Пожар удалось потушить в 17:08.