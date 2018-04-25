На суде бывшего руководителя DekaBank прочитано письмо Центробанка

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось слушание по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО "DekaBank" Ниязи Велиева и бывшего директора финансового департамента "DekaBank" Бахрама Гусейнова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой было сообщено о поступлении ответа на запрос, направленный для представления в суд документов о выписке с корсчета Центрального банка.

Письмо ЦБ было зачитано в суде. Было отмечено, что в связи с процессом ликвидации "DekaBank" все запросы должны направляться в Фонд страхования вкладов.

На суде было объявлено, что в связи с выписками с корсчета запрос будет направлен и в "DekaBank".

Очередное заседание суда назначено на 2 мая.

Отметим, что подсудимым предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 178.3.2 (мошенничество в крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Лицензия ОАО "DekaBank" была ликвидирована в июле 2016 года. В материалах уголовного дела указывается сумма ущерба в размере 5 млн манатов.