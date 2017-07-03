На суде по делу Александра Лапшина показания дали вынужденные переселенцы - ДОПОЛНЕНО

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Как сообщает Report, в качестве свидетелей на суде были допрошены Эюб Абдулазимов и Фахраддин Сафаров.

Оба являются вынужденными переселенцами из Шуши.

Э.Абдулазимов сказал, что каждый может посещать любую территорию, которую пожелает. В том числе и Лапшин может посещать любую страну. Однако, это не должно происходить за счет нарушения государственных границ Азербайджана: "Никто не вправе нарушать границы Азербайджана. Этот человек представил Нагорный Карабах как независимую республику. Возникает вопрос, когда же Нагорный Карабах стал независимым? Нагорный Карабах и прилегающие территории являются азербайджанскими землями. Сейчас они находятся под оккупацией. В подобной ситуации Лапшин представляет эти территории как армянские земли".

Другой свидетель Фахраддин Сафаров сказал, что впервые увидел Лапшина, когда того экстрадировали из Беларуси в Азербайджан.

По его словам, в построенном им в Шуше трехэтажном доме и сегодня живут армяне: "В отличие от армян, азербайджанцы очень гуманны. Когда я сражался, мне встретилась армянка с ребенком. Я не допустил, чтобы с ними что-то произошло и сказал, что у нее малолетний ребенок. Я привел их к тогдашнему министру обороны Рагиму Газыеву и начальнику полиции Шуши Вахиду Байрамову. Хотя в Ходжалы армяне жестоко расправились с 6-летней девочкой. Мы доставили ее в Евлахскую больницу, однако спасти девочку не удалось. Зори Бабалян писал, что в Ходжалы он привязал к дереву 11-летнюю девочку и отрезал ей груди. Вот в этом и наше отличие от армян".

Ф.Сафаров потребовал наказать Лапшина в рамках закона.

По словам председательствующего на суде Аловсата Аббасова, остались 4 недопрошенных свидетеля. Один из них – мать Лапшина.

Процесс продолжится 6 июля.

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу в отношении блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова показания дали вынужденные переселенцы. Они осудили поездки Лапшина в Нагорный Карабах.

Процесс продолжится 6 июля.

Отметим, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.