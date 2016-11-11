На азербайджано-российской границе образовалась пробка, не пропускают грузовые автомобили - ФОТО

Гусар. 11 ноября. REPORT.AZ/ На азербайджано-российской границе, на таможенно-пропускном пункте "Самур" на территории Гусарского района образовалась пробка.

Об этом корреспонденту северного бюро Report сообщил замначальника пропускного пункта "Самур" Джавид Надиров.

По словам замначальника, на пропускном пункте соседней страны задержаны грузовые автомобили, которые хотят попасть на территорию Российской Федерации, что вызвало пробку с азербайджанской стороны: "Скопление в основном связано с сезоном. Вчера в Россию отправлено 150 грузовых автомобилей. В настоящее время перед пропускным пунктом "Самур" в очереди стоят около 200 грузовых автомобилей, желающих попасть на территорию России".

Дж. Надирова отметил, что в связи со сложившейся ситуацией ведутся непрерывные переговоры с российскими таможенниками: "Примерно через час состоится встреча азербайджанских и российских таможенников. Проблема будет устранена".